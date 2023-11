La Corriconcordia baciata dal sole. Ginosa il più veloce, sorride La Serra

Concordia per una domenica è stata la capitale della corsa in provincia grazie alla nona edizione della Corriconcordia, mezza maratona agonistica e corsa non competitiva su 5, 10 e 17 chilometri totalmente privi di traffico e bellissimi, lunghi tratti sull’argine ben tenuto della Secchia, molto apprezzato dai podisti intervenuti.

La sua parte l’ha fatta anche il meteo che ha regalato una giornata limpida e soleggiata, tutt’altro che da autunno nella Bassa, che da sola avrebbe ripagato della fatica. Davvero un clima ideale per disputare una manifestazione del genere. La scelta degli organizzatori, capitanati da Lorenzo Ascari, di proporre anche una competitiva di 21,097 chilometri è stata coraggiosa, in tempo di vacche magre per la corsa su strada. Un centinaio i partecipanti alla ’mezza maratona’, un numero superiore alle attese degli organizzatori, mentre i partecipanti complessivi sono stati poco più di 600; non sono mancati i giovani alle prese con le varie distanze.

La Corriconcordia è una corsa che ha ancora il sapore delle gare di un tempo, organizzate con semplicità e passione, col piacere di far conoscere i propri luoghi. Fra questi, anche il centro storico, ancora pieno di cantieri della incompiuta ricostruzione post terremoto, mentre la corsa ha preso il via dal nuovo quartiere di nuova edificazione, un po’ anonimo ma indubbiamente funzionale. Ha tenuto la testa della gara il bolognese Arturo Ginosa (Lolli Auto), vincitore in 1h16’. Arturo sin da ragazzo non ha mai disdegnato le trasferte nel modenese ed ha mantenuto il vantaggio fino alla fine su Mohamed Moro (Fratellanza), che si può dire di casa a Concordia, dove ha abitato e tante volte si è allenato per i suoi trascorsi agonistici di alto livello negli 800 metri, e che oggi è stato presente con tutta la famiglia. Terzo è Massimo Sargenti (Modena Runners Club), che precede l’inossidabile Roberto Bianchi (Pico Runners).

In campo femminile la più veloce è stata Alessia La Serra, del gruppo mantovano San Pio X, in 1h34’; dietro di lei la supermaratoneta Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon) ed Alice Chercu (Pico Runners). Per quanto riguarda le società più numerose il podio è costituito dal Circolo Cittanova, dalla Pod Finale Emilia e dai mirandolesi Pico Runners.