La corsa scudetto è più che mai aperta. Forte battuto, ma soltanto ai rigori

HOCKEY TRISSINO: Zampoli (Sgaria B.), Malagoli, Cocco G., Piccoli Giu., Piccoli Gio., Pinto, Garcia R., Mendez, Gavioli D. All.: Sousa.

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Cacciaguerra, Ipinazar, Torner, Compagno, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Eccelsi di Novara e Brambilla di Agrate.

Marcatori: Pinto 4’34“; Gil 5’11“ del p.t. Compagno 4’31“; Cocco 14’05“; Pinto 15’44“; Torner 23’40“ del s.t. Rigori segnati da Cocco, Gil, Mendez, Compagno, Garcia.

Note: Pubblico: 1000 circa con circa 50 tifosi versiliesi. Espulsi per 2’ Mendez, Gil.

TRISSINO – Un Forte dei Marmi incompleto, ma molto determinato inizia la serie delle finali scudetto sulla pista vicentina perdendo 6-5 ai rigori (primo tempo 1-1, secondo tempo 3-3) contro i campioni d‘Italia del Trissino. Martedì e sabato al Palaforte i rossoblu tenteranno di invertire l‘inerzia della sfida.

Veneti al completo (con Neves in tribuna in quanto quarto straniero); versiliesi che, oltre all‘assenza di Ambrosio, hanno Ipinazar con un solo allenamento all‘attivo, ma che sa farsi valere. Iniziano forte i padroni di casa che impegnano subito Gnata con Cocco al 1‘ e 3‘ da distanza ravvicinata. Al 4‘ Trissino in vantaggio grazie a Pinto che sfrutta un rimpallo e un malinteso difensivo del Forte. Passa meno di 1‘ e Gil parte in contropiede da solo e batte Zampoli. Al 7‘ palo di Malagoli e all‘11‘ girata di Galbas parata. Dopo il palo di Pinto (12‘) la squadra di Bertolucci cresce e il lavoro per Zampoli aumenta, come al 17‘ su Ipinazar da fuori. Al 18‘ e 19‘ grande Gnata su Mendez e Malagoli. Al 20‘ Gnata risolve una mischia e su capovolgimento Torner serve Cinquini solo con Zampoli che si supera.

Inizio ripresa con un‘occasione per parte (Malagoli e Torner, al 4‘) e Compagno che poi finalizza una ripartenza di Cinquini portando avanti i rossoblu (4‘). Dopo un‘altra occasione per parte (Galbas 7‘, Mendez 8‘) viene espulso Mendez. Compagno mette fuori il tiro diretto e, passata indenne l‘inferiorità, i padroni di casa prima (14‘) pareggiano con una doppia girata di Cocco, la prima parata, e poi (15‘) vanno in vantaggio con un tiro di Pinto che carambola sul pattino di Gil. Dopo una rete annullata a Gil al 21‘ per palla alta e un palo di Cocco in ripartenza (22‘) viene espulso Gil: Gnata para il tiro diretto di Cocco e con l‘uomo in meno il Forte pareggia trasformando il tiro diretto del decimo fallo veneto. Negli ultimi minuti e nei supplementari i portieri negano qualunque rete e si va ai rigori. Per il Trissino segnano Cocco, Mendez e Garcia; il Forte replica con Gil e Compagno, mentre il tiro di Cinquini finisce sul palo e il Trissino conquista la prima, sofferta vittoria. Da quanto si è visto, questa finale, solo all‘inizio sembra, nonostante l‘assenza di Ambrosio, difficile da pronosticare. G.A.