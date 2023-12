La De Akker a Salerno sognando ancora la poule scudetto

Ultime chance per accedere alla Poule Scudetto per la De Akker. Penultima giornata di campionato per la formazione di Federico Mistrangelo che alle 15, cerca vittoria e tre punti dalla trasferta di Salerno (praticamente lo stesso obiettivo che avrà domani il Bologna di Thiago Motta). A due turni dal termine, ma con la sfida col Posillipo da recuperare, Cocchi e compagni devono cercare di recuperare 5 punti sul Quinto, attualmente settima.

Per la sfida con i campani la De Akker recupera anche De Simon e Alfonso.

Le altre gare: Ortigia-Vis Nova Roma 9-8, Camogli-Savona 4-22, Trieste-Posillipo 14-7, Brescia-Quinto, Palermo-Recco, Catania-Astra Roma.

La classifica: Recco e Savona 33; Brescia e Ortigia 24; Palermo 22; Trieste 21; Quinto 16; Astra Roma e Posillipo 13; De Akker 11; Catania 9; Salerno 7; Vis Nova Roma 5; Camogli 0.

Serie A2. Appuntamento casalingo per la President che alle 17,45 ospiterà alla Longo l’Arenzano.

Filippo Mazzoni