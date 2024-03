La Falciai vola in serie A2. Domini: "Gruppo di valore"

di Andrea Lorentini

AREZZO

La Ginnastica Falciai vola in serie A. Le ragazze della società di ginnastica ritmica aretina hanno conquistato la prestigiosa promozione nella prova finale che si è disputata al palasport Prometeo di Ancona. Maria Vittoria Berti, Ginevra Bindi, Sofia Boschi, Rachele Rossi e Isabel Puccinelli sono le atlete che hanno conquistato la A2 restando in testa al campionato di serie B fin dalla prima giornata. Anche nell’ultimo atto sono arrivate in gara preparate e consapevoli di non poter commettere errori, vedendo vicina la promozione nella categoria superiore. Una grande soddisfazione che premia il lavoro della società diretta da Paolo Domini e conferma il valore complessivo delle ragazze, dell’intero staff tecnico e dirigenziale. Insieme alla Falciai hanno ottenuto il pass per la serie A2 Virtus Gallarate e Valmontone. "Sono ginnaste molto promettenti, con tanta grinta e passione - commenta Michela Domini, coordinatrice del settore Gold - Cristina Cammelli ha saputo valorizzare ognuna di loro, riuscendo a mettere in risalto le doti di ognuna delle nostre atlete, costruendo degli esercizi che le rappresentino al meglio, esercizi, come suol dirsi, cuciti perfettamente. E il lavoro maggiore che ha fatto è stato sicuramente quello di infondere loro tranquillità e fiducia nelle proprie capacità, caratteristiche importanti per una ginnasta, che in un minuto e mezzo in gara si gioca tutto".

Il plauso per l’ottimo risultato della società aretina è arrivato anche dall’assessore allo sport Federico Scapecchi. "Esprimo le mie più sincere congratulazioni alla squadra di ginnastica ritmica della società sportiva Falciai. Il 2024 si apre quindi con uno straordinario risultato che dà seguito ai successi collezionati dallo sport aretino nel corso del 2023, linfa vitale per il nostro mondo dello sport e orgoglio per l’intera città". Scapecchi ha poi annunciato che a breve verrà organizzata una cerimonia per celebrare insieme alle atlete e a tutto il team un momento ufficiale di riconoscimento del merito e di ringraziamento a nome di tutta la città.