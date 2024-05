La festa del Cgc promosso. In 500 al PalaBarsacchi

Cgc viareggio

8

sarzana

7

CGC VIAREGGIO: Torre (Gomez), Puccinelli, D’Anna, Palla, Raffaelli A., Rosi, Muglia, Balistreri, Falaschi. All.: Biancucci.

SARZANA: Pettenuzzo (Stefanucci), Andreani, Pistelli, Angeletti, Baldocchi, Perroni, Ponti, Lavagetti, Tognacca. All.: Festa.

Arbitro: Fontana di Milano.

Marcatori: Pistelli 2’16“; Angeletti 6’35“; Raffaelli 10’35“; Muglia 14’43“; Tognacca 15’41“; Raffaelli 17’45“; Rosi 18’20“; Perroni 20’44“; Baldocchi 23’05“ del primo tempo. Muglia 5’01“; Pistelli 8’19“ e 14’23“; Muglia 21’01“ e 22’30“; Raffaelli 24’25“ del secondo tempo.

Note: pubblico 500 circa. Espulsi: Puccinelli 2’ + def.

VIAREGGIO – Seconda tornata di festeggiamenti per il ritorno in serie A1 del Cgc. Dopo quelli di Castiglione di sabato scorso, subito dopo la vittoria contro la formazione maremmana, è stata la volta di una serata speciale in cui l‘ininfluente gara contro il Sarzana, vinta per 8–7 (primo tempo 4-5) è stata preceduta dalla grigliata organizzata dai tifosi e alla quale hanno partecipato decine di persone. E in precedenza la squadra era salito sul palco in piazza della Pce a Torre del Lago insieme al Viareggio e alla Torrelaghese in occasione della festa legata al Giro d’Italia. Il tecnico Raffaele Biancucci ha rispettato la promessa, fatta proprio all‘indomani di un‘immeritata retrocessione, di un immediato ritorno fra le grandi. La ripetizione della partita con il Sarzana, sospesa il 25 febbraio alla fine del primo tempo con il Cgc avanti per 6-2, ha visto i liguri a lungo in vantaggio e il Cgc operare la rimonta decisiva nei minuti finali segnando ben tre reti con un uomo in meno per l‘espulsione di Puccinelli. Una gara in cui i rossoneri erano stati più volte in vantaggio e che nel secondo tempo ha visto alcune interpretazioni arbitrali discutibili come due reti consecutive annullate ai padroni di casa.

G.A.