La festa dello sport. Giovani, tecnici, dirigenti. Le eccellenze premiate

Domani sera alle 21 all’auditorium Caruso di Torre del Lago il premio sport del comune di Viareggio. Questi i premiati.

Giovane Emergente Premio Bacherotti: Elena Francesconi - Beach Tennis, Campionessa europea U18; Lapo Farolfi - Motociclismo, Campione italiano Minitrial; Alessandro Salvati - Ginnastica Artistica, Campione italiano Juniores; Vincenzo Bortone -

Pugilato, Campione italiano U22 e Vice-Campione europeo U22; Brando Giovannoni -Surf, Campione italiano U18; Matteo Morini – Scherma, Vice Campione del Mondo U20; Chiara Puosi – Ginnastica Ritmica, Oro ai Giochi del Mediterraneo; Layla Viti – Pallavolo, Campionessa italiana U16

Atleta Premio Parodi: Andrea Carpita - Beach Soccer, Campione d’Italia e d’Europa; Francesca Re - Karate, Campionessa d’Europa e del Mondo; Alessandro Bindi - Karate, Campione d’Europa e del Mondo; Niels Torre - Canottaggio, Vice Campione del Mondo; Chiara Badii - Ginnastica Ritmica, Campionessa italiana; Hamza Imane - Kickboxing, Campione del Mondo; Jacopo Fazzini – Calcio, titolare e primo gol in Serie A; Gioele Pierini – Pugilato, è diventato professionista.

Squadra Premio Caprili: Viareggio BS - Beach Soccer, Campioni d’Italia Serie A; Viareggio BS U20 - Beach Soccer, Campioni d’Italia U20 per il terzo anno consecutivo; Pumas Ancora - Hockey, Campioni d’Italia U19 e Coppa Italia di Serie B; SG R. Motto Serie A1 - Ginnastica Ritmica, Vice Campionesse d’Italia Serie A1; SG R. Motto Allieve Gold - Ginnastica Ritmica, Campionesse d’Italia Allieve Gold; Atletico Viareggio - Futsal, Campionesse regionali; Viareggio Calcio – Calcio, doppia promozione in due anni; Oasi Volley – Pallavolo, doppia promozione in due anni

Allenatore premio Olivieri: Eugenio Amore - Beach Volley, Nazionale; Alberto Tommasi - Beach Tennis, Bad Players; Alessandro Bertolucci - Hockey, Trissino e Nazionale; Carlo Betti - Karate, Polisportiva Arti Tradizionali; Alessandro Francesconi - Pallavolo, Oasi Volley; Francesca Cupisti - Ginnastica Ritmica, Nazionale; Gabriele Mattei -Ginnastica Artistica, SG R. Motto; Stefano Santini – Calcio, Viareggio.

Dirigente Premio Crisci: Alberto Reccolani - Calcio, Viareggio Calcio; Marino Farnocchia - CanoaKayak, CKV Viareggio-Versilia; Jacopo Pucci - Pugilato, Metropolis; Massimo Bertolani - Vela, Circolo Velico Torre del Lago Puccini; Lucia Pieraccini - Ginnastica RitmicaArtistica, SG R. Motto; Stefano Sani - Beach Soccer, Viareggio BS; Marialisa Barbieri - Rugby, I Titani; Claudio Bicicchi - Hockey, SPV Hockey Viareggio.

Società dell’anno Premio De Plano: Viareggio BS - Beach Soccer, Viareggio Calcio; SG R. Motto; Perla del Tirreno - Motociclismo, 50 anni di attività; Cgc Viareggio; Oasi volley - pallavolo; i Titani - Vvbt - beach tennis.