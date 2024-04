La Fiorini ha fame di punti: "Aggredire per salvarsi"

Trasferta a Paese per la Fiorini Pesaro Rugby domani (15,30) contro la terza forza di campionato. "Siamo amareggiati per il risultato dell’ultima partita, non ci aspettavamo che il match andasse così, però siamo carichi, abbiamo voglia di rifarci e mettere un punto alla questione salvezza", dice la seconda linea Leonardo Venturini che spiega: "Sarà una partita dura, Paese punta alla nuova serie A1. Mi aspetto un match combattuto, visti anche gli obiettivi di entrambe le squadre. Sicuramente sarà una bella partita". Sull’avversario di turno: "Il loro punto di forza è la mischia, che ci ha messo in difficoltà all’andata facendoci anche rimediare due cartellini gialli. Soffrono un po’ il gioco al largo, dovremo puntare su questo aspetto". Poi parla della sua squadra e del lavoro che stanno faendo: "Sul migliorare i nostri punti deboli, a partire dagli errori commessi domenica. Continuiamo a lavorare per rinforzare la mischia e il gioco al largo. Dovremo puntare tanto al gioco con i trequarti, che potrebbe metterli in difficoltà, e in mischia rendergli il gioco difficile nelle fasi statiche. Fondamentale aggredire la partita da subito e imporre il nostro gioco".

Giovanili. L’Under 18 (Campionato Interregionale Fascia 2) gioca domani alle 13.30 con Firenze; la seconda squadra composta dai ragazzi di Pesaro e Fano, impegnata nel Campionato Regionale/Interregionale (Fascia 3) riceve (12.30) l’Ascoli.

b. t.