La Futura ha due stelline. Brillano Minak e Marchetti

La Futura è fra le migliori tre società d’Italia, per quel che riguarda il nuoto artistico. E’ il verdetto emesso dal campionato italiano invernale assoluto a Riccione, chiuso dal club pratese sul gradino più basso del podio nella classifica generale. A trascinare il gruppo c’è stata la prestazione di Ginevra Marchetti e Gabriele Minak, capaci di aggiudicarsi una medaglia d’argento nel "duo misto". Marchetti e Minak si sono poi cimentati nell’esercizio di squadra insieme alle compagne Gaia Bonanni, Chiara Cipriani, Anna Padelli, Amanda Rossi, Azzurra Santoro e Margherita Tempestini, agguantando la settima piazza. Buono anche il rendimento di Tommaso Bartolini, agonista solo dallo scorso settembre. E il presidente Roberto Di Carlo non ha nascosto la gioia per il traguardo tagliato.

"La nostra è una squadra molto giovane, composta da sei "juniores" e sette delle categoria "ragazzi". Per questo il risultato ottenuto è ancora più eclatante – ha commentato – senza contare le problematiche legate al Covid e all’impiantistica che ci siamo trovati ad affrontare in questi anni. Dico grazie alla direttrice tecnica Simona Ricotta e alle allenatrici Bianca Vivirito e Fabiana Perillo, oltre all’allenatrice federale Giovanna Burlando che ha sostituito Ricotta in quest’ultimo periodo. Quello che i nostri ragazzi e ragazze hanno fatto è straordinario".

Giovanni Fiorentino