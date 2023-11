LA GARA. Campionato Allieve,. Cangioli sedicesima

La società sta lavorando insieme ai volontari per rendere nuovamente utilizzabili le strutture di Bagnolo, messe a dura prova dal maltempo. Ma l’importante è andare avanti e nemmeno in un momento come questo bisogna fermarsi, sul piano agonistico. Lo sa bene l’Asd Corallo, con il sodalizio montemurlese che anche due giorni fa è tornato a gareggiare. Ad Alba Adriatica (in provincia di Teramo) si è svolto il campionato individuale "allieve" di ginnastica ritmica, che ha visto competere le migliori atlete della disciplina a livello nazionale. E tra loro c’era anche Aurora Cangioli: la ginnasta, accompagnata dalla responsabile Patrizia Iovine, ha chiuso il proprio esercizio al sedicesimo posto, con 41,300 punti. Non sono arrivate medaglie diversamente dal passato, ma si tratta di un piazzamento che ha tanto da dire: le ragazze sono impossibilitate ad allenarsi a causa dei risvolti dell’alluvione, ma non hanno intenzione di arrendersi. E di rinunciare a competere.