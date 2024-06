La gara internazionale. Festa della velocità. La Futura si distingue

Pochi giorni fa, la piscina Nannini di Firenze ha ospitato le finali della diciassettesima edizione della "Festa della Velocità". Una manifestazione che ha visto sfidarsi decine e decine di nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta la Toscana e dal resto d’Italia, nelle varie categorie anagrafiche.

Tra loro c’erano anche i giovanissimi agonisti della Futura, allenati da Fabio Cardini e Lisa Giagnoni. E pur partecipando in formazione ridotta alla trasferta fiorentina, le soddisfazioni non sono mancate per il club presieduto da Roberto Di Carlo. La copertina è per Alessia Mazzoni, tornata a casa con due medaglie: la giovanissima nuotatrice ha agguantato una medaglia di bronzo nei 50 stile e un’altra nei 50 dorso. La compagna di squadra Vittoria Gestri ha ottenuto invece una medaglia d’argento nei 50 farfalla, sfiorando la "top three" nei 50 stile. Ottima anche la performance di Ettore Neri: il nuotatore diciottenne si è infatti piazzato secondo nei 50 dorso. Nelle eliminatorie, da segnalare la quarta piazza che aveva colto la più esperta del gruppo fra le "senior", ossia la ventenne Ginevra Fissi nei 100 farfalla.

Alla kermesse di respiro interregionale hanno preso parte con risultati apprezzabili anche Iole Rindi, Maria Chiara Armenti, Marta Bennati, Dalia Parretti, Lapo Gori e Nicholas Mati. La stagione agonistica è ormai giunta agli sgoccioli, ma la Futura ha ancora l’opportunità di incrementare il palmarès stagionale sfruttando i prossimi appuntamenti. E di stimolare la crescita tecnica del gruppo. "Una grande prova di squadra – ha dichiarato il presidente Di Carlo, a proposito del rendimento dei suoi – direi che il gruppo sta crescendo: la strada intrapresa è quella giusta e i risultati lo confermano".

G.F.