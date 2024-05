La gara. "Subasio Crossing», domenica si corre

Tutto è pronto per Subasio Crossing, gara di trail ed ultra-trail, organizzata da Umbria Crossing che si svolgerà domenica, a Collepino di Spello sulle pendici del monte Subasio. Quattrocento partecipanti in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, ma anche da Inghilterra, Brasile, Olanda, Portogallo, Svizzera, Irlanda e Messico. Un format originale, dove sudore e sacrificio si affrontano e superano in maniera diversa, mettendo a dura prova testa e corpo; il percorso è infatti ad anello di 11 Km (550d+), da completare 1, 2 o 4 volte, lungo i sentieri cari a San Francesco e attraversa boschi, radure e uliveti. Si sfiora anche il mistico eremo di San Silvestro, una antica abbazia fondata come insediamento eremitico da San Romualdo nel 1025. Sono tre le distanze: si può scegliere se cimentarsi su 11 Km (550 d+), su 22 Km (1100 d+) oppure su 44Km (2200 d+). Il tutto, in uno scenario davvero unico e di grande suggestione. Un riconoscimento speciale verrà consegnato a tutti i “finishers” di Subasio Crossing 44Km, per onorare la loro impresa: gadget dedicato, di grande effetto, da indossare con orgoglio durante l’anno.