La gara sul green de Le Pavoniere. Campionato militari golfisti, brillano Andreotti e Taddei

Sono stati quasi 130 i giocatori che, domenica, si sono ritrovati al Golf Le Pavoniere per il Campionato Militari Golfisti. La gara è stata intitolata alla memoria di Marco Sirio, militare e socio del circolo pratese, scomparso prematuramente cinque anni fa. Alessandro Andreotti ha vinto la categoria militari con 84 colpi, mentre Fabio Montrone (34), Albino Petrucci (37) e Marco Vicari (42) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Aldo Sabbi (29), David Mileni (33) e Andrea Salvatore (40). Lorella Taddei (35) miglior lady nella categoria militari. Tra gli amici e soci del circolo successo per Francesco Folonari con 74 colpi. In prima categoria Michele Jermann (39) ha preceduto Andrea Marotta (37) e Filippo Busoni (35), in seconda Edoardo Bonacchi (45) è stato irraggiungibile per Qicheng Cheng Alex (39 e Roberto Marini (36) mentre in terza Donato Ala (41) ha superato si misura Mariella Cecchi (40) e Nicola Di Lorenzo (38). Miglior lady Costanza Alessandri (32).

Andrea Ronchi