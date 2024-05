La kermesse organizzata a Bocca di Magra. Successo di partecipanti per ’Ameglia in sport’. Giornata di festa con venticinque associazioni

Un successo di partecipanti ha accompagnato per tutta la giornata la 2ª edizione della rassegna ’Ameglia in sport’ organizzata a Bocca di Magra dal Comune di Ameglia su idea del consigliere delegato Maurizio Moruzzo. Ben 25 associazioni del territorio (e non solo) hanno animato largo Vittorini e la passeggiata della frazione marinara coinvolgendo anche le associazioni di volontariato. Hanno partecipato e divertito i presenti: Asd Ameglia Pattinaggio; Volley Ameglia Project; Asd Borgo Ameglia; Asd Trail Running Ameglia ; Kau Kau School Srl; Lorenzo Sub Diving Center; Società Basket Golfo dei Poeti Asd; SlowTime Asd; Kombat Arena; Mdc My Dance Crew; Evolution Fight; Asd Red Carpet Dance Academy; Ssd Equilunae; Xrider; Planet Dance Akademy Ballomania; Hockey Sarzana; Vivere Fiumaretta; Avis Ameglia; Protezione Civile Ameglia; Pro loco Ameglia; Cooperativa di Comunità Terre del Magra; Parco Montemarcello Magra Vara; Uisp Nuoto Valdimagra, Associazione Nessuno Escluso; Asd Sporteleon; Croce Rossa di Ameglia.