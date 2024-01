La Madonnina va di corsa. Frigerio e Pasquinucci super

Una bellissima e fredda mattinata ha accolto l’edizione numero 46 della Classica della Madonnina, una delle manifestazioni podistiche più antiche e partecipate della provincia. È un appuntamento che storicamente ’tira la volata’ alla Corrida di San Geminiano, che il 31 gennaio conterà invece 50 edizioni. La Classica è indelebilmente legata alla figura di Gianni Vaccari, instancabile presidente della Pod.Madonnina che la seguì e promosse con entusiasmo ed affetto, comunicando a tutti gioia e passione per lo sport. Ora la gara agonistica è stata dedicata alla sua memoria, ed è intitolata ’Corri con Gianni’. Abbiamo assistito ad una intera mattinata di sport, con la regia di Antonio Ragazzi, Vito de Cicco e dei volontari della Madonnina.

Lo spettacolo ha preso il via alle 8.30 con la corsa non competitiva su tre percorsi da 2,5 a 12 chilometri; sono stati 800 i podisti impegnati in questo ’preludio’, che li ha portati fino a Cognento, percorso modificato rispetto al passato. Alle 9 è stato poi il turno dei Master, circa 150, che si sono dati battaglia su circuito di 5 chilometri da ripetere due volte. Il primo giro è stato condotto in testa da Bazhar Taoufik e Mohamed Errani (Circolo Minerva), che però si sono fermati inaspettatamente al primo giro, convinti che la corsa fosse sui 5000 metri. A questo punto, ritirati i primi con questo piccolo giallo, se la sono giocata William Talleri (San Vito), vincitore in 34’50’’, e Fabrizio Gentile (Modena Runners Club), secondo a 12’’; terzo posto per Davide Scarabelli (Atl.Scandiano), staccato di 40’’.

Completano le prime 5 posizioni Salvatore Gerardo ed Andrea Spadoni, entrambi per i colori MdS. Una menzione particolare va a Giuseppe Cuoghi che, con le sue 77 primavere, si può vantare di aver corso tutte le edizioni della Corrida ed era presente anche oggi, con il tempo di 1h26’. Alle 10 è stata data la partenza alla parte femminile, con 50 partecipanti; bella gara di Federica Frigerio (in foto, Atletica MdS Panaria Group) che chiude in 36’34’’ seguita da una Giulia Vettor (Pol.Castelfranco) in ottima forma, arrivata 22’’ dopo. Al terzo posto è Aurora Imperiale (Fratellanza), staccata di 13 secondi. Completano il numero delle premiate Fiorenza Pierli (Atl.85), vincitrice lo scorso anno, e Francesca Badiali (Fratellanza). Gran finale con gli assoluti, partiti alle 11; i migliori 67 hanno dato spettacolo, con Alessandro Pasquinucci (in foto, Fratellanza) primo in 31’31’’; il giovane talento modenese è riuscito a tener dietro di soli 7’’ il sempre fortissimo Riccardo Tamassia, oggi in gara con i colori del Modena Runners Club. Terzo è Michele Cacaci a soli 6’’, a dimostrazione di quanto sia stata combattuta questa frazione, la più veloce. Completano la ’top five’ Davide Uccellari (MdS) e Luca Malpighi (Atl.Imola). Pochi gli allievi in gara, su percorso di 500 metri; i migliori sono stati Matias Costi (Atl.Frignano) e Giulia Ingrami (RCM). Forti di questo test, ora i nostri atleti possono concentrarsi sul prossimo appuntamento del 31 con la Corrida, visto che per domenica prossima non sono in calendario altre iniziative.