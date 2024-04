La manifestazione. Al PalaRogai c’è la Coppa Fedi. I Veterani del Prato in pista

Dopo la vittoria al torneo di Bassano e il secondo posto a quello di Follonica, i Veterani dell’Hockey Prato tornano in pista. E stavolta lo fanno da padroni di casa. Domani e domenica si terrà infatti al PalaRogai la prima edizione della Coppa Fedi. Si tratta di un torneo senior fra i biancazzurri, Bassano, Pordenone e Triestina. I lanieri avranno a disposizione Luigi Luisi tra i pali, Leonardo Ciardelli, Federico Barbani, Alberto Pacini, Jonathan Canneti, Pratesi, Samuele Pratesi, Fabio Castiglionesi, Paolo Matassa, Juri Colzi, Peter Gelli, Paolo Salvadori e Fabio De Martino come giocatori di movimento. Il match inaugurale domani alle 14 sarà quello fra Bassano e Pordenone. A seguire alle 15.30 il debutto dell’Hockey Prato contro la Triestina. Subito dopo ancora lanieri in campo ma contro Bassano. Il giorno dopo la mattina in pista Pordenone-Triestina e Bassano-Triestina. Infine match conclusivo del Prato alle 13 contro il Pordenone.