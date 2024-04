La manifestazione dedicata agli studenti di elementari e medie. Piaggeliadi, edizione da record. Dopo il tennis si è alzato il sipario

E’ iniziata la 29ª edizione delle Piaggeliadi 2024, mini olimpiade per i ragazzi delle scuole elementari e medie. Il via con il 16° trofeo di tennis Memorial Silvano e Marcello Borri. Torneo giovanile agonistico che ha visto la presenza di 350 tennisti di quattro categorie dagli Under 10 agli Under 16. Questi i vincitori. Femminile: Alice Cellai, Allegra Fantechi, Eleonora Mauro, Lavinia Fiaschi. Maschile: Mattia Zompa, Giacomo Lorenzini, Leone Giacomo Setti, Niccolò Peruzzi. Nel Salone del Brunelleschi, in Palagio di Parte Guelfa, si sono celebrate le premiazioni e la consegna del titolo di campione fiorentino di tennis giovanile agonistico. A fare gli onori di casa l’assessore allo sport Cosimo Guccione, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al consigliere Andrea Vannucci, Cardullo per il Coni e Vaccarino per Ansmes. Consegnate anche le 10 borse di studio Piaggeliadi dallo storico sponsor Findomestic del valore di 250 l’una, che sono state assegnate agli alunni indicati dai dirigenti degli Istituti didattici.

Nei giorni scorsi al Nelson Mandela Forum si è svolta la cerimonia d’apertura della 29ª edizione delle Piaggeliadi presenti personalità istituzionali e tantissimi ragazzi che hanno sfilato, insieme ai Bandierai degli Uffizi del Calcio Storico, con la bandiera della propria scuola, la maglietta ed il cappellino delle Piaggeliadi. Poi è stato il momento dei giochi con la gara dei 60 metri al Ridolfi. Stamani alle 10 agli Assi Giglio Rosso è in programma la Marathon Family, corsa bambino e genitore insieme. Il programma delle Piaggeliadi comprende atletica leggera, scherma, mini tennis e go back, tiro a bersaglio, nuoto, calcetto e altre discipline. Le gare si concluderanno il 19 maggio e si svolgeranno in vari impianti cittadini. Comune, Città Metropolitana, Regione e tanti sponsor sono da sempre vicini a questo evento di promozione dello sport per i giovani promosso dalla Polisportiva Firenze Ovest e in costante aumento di partecipazione.

F. Que.