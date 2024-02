La manifestazione. "Moutai Padel Cup», il torneo che aiuta i pratesi. Donati 6mila euro alla Misericordia

Un assegno da 6mila euro donato alla Misericordia di Prato per fare del bene ai più bisognosi. E’ questo il ricavato della prima edizione della "Moutai Padel Cup", torneo di padel di due giorni, giocato a Prato e che ha visto sfidarsi 48 giocatori, fra uomini e donne, sia cinesi che italiani. La manifestazione è stata organizzata da "Otto Otto Baiju", importatore ufficiale in Italia del Moutai, distillato di cereali (sorgo e frumento) dalla gradazione alcolica di 53 gradi, più prestigioso tra le grappe cinesi e liquore più diffuso al mondo insieme a Whisky scozzese e Cognac francese. Simbolo della Cina, il Moutai rappresenta la tenacia e l’orgoglio e la tradizione di un popolo ed è proprio per questo che Andrea Colzi e Daniel Stefani, punti di riferimento per l’importazione del distillato, hanno deciso di sceglierlo come simbolo di una manifestazione benefica volta a raccogliere fondi per i pratesi in difficoltà post emergenza. "E’stato un momento di grande festa, nel quale gli amici cinesi hanno confermato di avere un grande cuore e una sensibilità verso i pratesi in difficoltà – commentano Colzi e Stefani –. La beneficenza appaga in primo luogo il benefattore, come diceva Joseph Roth. Questa è solo la prima edizione. Pensiamo di replicare l’evento anche il prossimo anno".

L.M.