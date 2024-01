La manifestazione. Nazionale under 20. Zucconi convocato

Nella stagione in corso è riuscito a scalare le gerarchie, guadagnandosi sempre più spazio nel XV di coach Alberto Chiesa. E pochi giorni fa, è stato convocato nuovamente con l’Italia U20, stavolta per l’appuntamento più prestigioso: Cesare Zucconi disputerà il Sei Nazioni di categoria, con la casacca degli "azzurrini". Tra i convocati dal commissario tecnico per le prime due gare della competizione figura infatti anche il giocatore dei Cavalieri Union, classe 2004, che sta confermando fra i senior quanto di buono lasciato intravedere nelle giovanili "tuttenere". Prestazioni che hanno convinto Brunello a convocarlo: il rugbista pratese farà parte sicuramente dei ventinove giocatori chiamati per la sfida contro l’Inghilterra.