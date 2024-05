La manifestazione. Record italiano juniores. Matilde Del Greco super

Prato, terra di imprenditori tessili, operai e... atleti di nuoto pinnato. Già, perché si tratta di una disciplina che in città è arrivata a certi livelli solo pochi anni fa, in piena pandemia grazie al Notapinna Prato, ma che sembra ad ogni modo aver già "formato" agonisti capaci di farsi valere in tutta Italia. C’è infatti una giovanissima nuotatrice pratese che proprio pochi giorni fa ha contribuito non poco alla conquista del record italiano juniores nella staffetta 4x100. Si tratta nel dettaglio della diciottenne Matilde Del Greco, in forza alla Virtus Buonconvento, che insieme alle compagne ha primeggiato ai Criterium Nazionali di Nuoto Pinnato, che si sono svolti pochi giorni fa nella piscina limpica di Lignano Sabbiadoro. Un trionfo per il quale la diretta interessata ha ringraziato anche le compagne di squadra e lo staff. Ma non se l’è cavata male nemmeno sul piano individuale, piazzandosi infatti settima nei 400 misti. Per Del Greco, i prossimi appuntamenti sportivi sono rappresentati dai Campionati italiani assoluti estivi sia in vasca lunga che di fondo in lago e dai campionati Italiani di categoria. Chissà che la sua strada non possa poi incrociare più direttamente anche quella del Notapinna, considerando che i nuotatori e le nuotatrici di Martino Angelini stanno continuando a crescere e a ben figurare a tutti i livelli. Un gruppo composto fra gli alti da Anna Raffaetà, Sara Bartolini, Eleonora Sapia, Virginia Mengoni, Christian Jiang, Eric Jiao, Andy Jiang, Jacopo Lin e Lorenzo Massei, che ha da tempo la sua punta di diamante in Giulia Mencarelli (più volte convocata in Nazionale giovanile). Il nuoto pinnato insomma, in città, si avvia a diventare una disciplina di primissimo piano. Perlomeno per quanto concerne i risultati.

Giovanni Fiorentino