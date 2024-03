La Maratona del Lamone. Gara a Russi il 7 aprile

Maratona ma non solo. Intorno alla Maratona del Lamone, in programma a Russi domenica 7 aprile c’è un fiorire di iniziative podistiche. Una scelta che ha sempre contraddistinto il Gs Lamone che ha portato la Maratona a tagliare il traguardo delle 46 edizioni, ma che ultimamente è andato anche infittendosi con tanti eventi. Si comincerà al sabato con la prima prova del Trofeo Promesse di Romagna, riservata ai più piccoli su distanze che vanno dai 500 metri ai 2 km. Si comincerà alle 17 e sarà, spiegano gli organizzatori, "un modo gioioso di vivere la vigilia della maratona, mentre gli adulti saranno indaffarati nel ritirare pettorali e pacchi gara e entreranno nello spirito della gara". Dalle 16 i bambini saranno anche coinvolti in giochi di animazione, compreso il “Truccabimbi” e questa è una grande novità per coinvolgere tutte le famiglie anche nel giorno di vigilia. Premi per tutti i bambini presenti. Domenica, subito dopo la partenza della maratona in programma alle ore 9, sarà la volta di “Al tuo Passo sul Lamone”, la camminata non competitiva aperta a tutti di 10 oppure 6 km, chiamata a dare un’occasione di divertimento all’aria aperta anche a chi non ama l’agonismo. Il via alle 9.15 previa iscrizione possibile anche in loco dalle 7 alle 9.

Epicentro di tutte le iniziative sarà Piazza Farini, dove saranno accolti anche gli arrivi della maratona storicamente più amata dal movimento podistico amatoriale. Questa settimana sono cambiate le quote d’iscrizione: il costo era di 40 euro per chi si iscriveva entro venerdì.

Per le non competitive il prezzo è di 10 euro comprensivi di maglia e confezione di piadine, con annessa offerta a sostegno dello I.O.R.. A proposito della maglia, essa come ogni anno raffigura un luogo storico di Russi: per l’edizione 2024 è stata scelta la caratteristica Torre dell’Orologio, disegnata da Daniela Caravita. Si ricorda che la Maratona di Russi fa parte del Trittico di Romagna, insieme alla 50 Km di Romagna del 25 aprile e alla 100 Km del Passatore del 25-26 maggio. Per informazioni: www.gslamone.it; iscrizioni, https://join.endu.net/entry?edition=85836