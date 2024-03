La Masi brilla a Venezia. Tenani è d’oro davanti a Zagonel e Kiziltas

Inizio di stagione benaugurante per la sezione orienteering della Masi Casalecchio. La squadra partecipa alla gara nazionale ’Venotte’ (Venezia in notturna) che si è svolta nella città lagunare a cura di Fiso Veneto in un clima nebbioso e affascinante che ha abbracciato circa 650 partecipanti alle diverse categorie. Nella categoria élite tutto il podio è degli atleti Masi con la vittoria del veterano Alessio Tenani davanti a Giacomo Zagonel e ad Aziz Kiziltas, che chiude al terzo posto. Nella prova femminile, invece, piazza d’onore per Caterina De Nardis sempre nella categoria élite.