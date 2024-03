La Motto resta al secondo posto: "Orgogliosi delle nostre ragazze"

Appena giù dal podio, ma ancora seconda nella classifica generale e capace di far fronte, con la forza del gruppo, all’assenza della campionessa Darja Varfolomeev. La Raffaello Motto strappa il quarto posto nella seconda prova di serie A1 a squadre di ginnastica ritmica disputata nel fine settimana a Forlì, dimostrando di poter lottare per il vertice anche in condizioni non ottimali.

La formazione viareggina, guidata dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti, ottiene complessivamente 121.550 punti: Chiara Badii convince al cerchio con 32.650; Juna Campomagnani, al debutto stagionale, fa registrare 29.400 alla palla; Chiara Puosi totalizza 29.000 alle clavette; Sofia Sicignano, seppure debilitata da un attacco febbrile, si difende bene al nastro (30.500).

"Le ragazze hanno affrontato una situazione complessa con coraggio e determinazione, ecco perché siamo estremamente orgogliose di loro – commenta Donatella Lazzeri –: la vera vittoria, una volta tanto, non sta nel piazzamento, ma nell’atteggiamento mostrato sia prima sia durante la prova, con la voglia di aiutarsi reciprocamente per ottenere il massimo possibile".

Con i 23 punti speciali conquistati a Forlì, la Motto sale a quota 50 e si mantiene seconda nella classifica generale, sebbene ora assieme a Udinese (dietro a Fabriano, in testa con 60). Sabato 16 marzo a Ancona è in programma la terza e ultima prova della regular season, mentre il 6 e 7 aprile a Torino si terrà la Final Six che assegnerà lo scudetto.

In pedana a Forlì anche altre 4 ginnaste della Motto, impegnate in serie B in prestito ad altre società: Isabel Puccinelli (Falciai Arezzo), Martina Bonuccelli (Evoluzione Danza Angri), Ester Lena (Iris Firenze) e Viola Pannacci (Ritmica 2000 Quartu Sant’Elena).