La novità. Alla Polisportiva Doro il settore subacqueo

Alla Polisportiva Doro è nato il settore della subacquea. Una novità presentata sabato mattina nella sede della polisportiva, presenti Andrea Maggi assessore allo sport del Comune di Ferrara, Paolo Calvano, assessore regionale, Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara e Renato Finco, socio Polisportiva Doro componente Scuola Sub Poldorodive, Luciano Mazzanti presidente Polisportiva Doro. Gli Istruttori sub della scuola Poldorodive hanno illustrato l’attività del corso, che è rivolto anche ai i bambini dagli 8 anni in su, mentre per quelli al di sotto di quest’età ci sono percorsi di avviamento alla subacquea, attraverso il gioco e corsi per sirenette e sirenetti. Alla Polisportiva Doro, quindi, sarà attivo il settore della subacquea, un’attività sorta dalla collaborazione tra due realtà sportive storiche. ‘Scuba school international’ (SSI) da più di 50 anni si occupa di fornire addestramento, certificazioni subacquee, risorse educative, istruttori, centri subacquei e resort, in tutto il mondo. Il corso, tramite il progetto Blue Ocean, vuole offrire a tutti coloro che vogliono scoprire il mondo sommerso imparando a rispettare le meraviglie della natura subacquea.

Mario Tosatti