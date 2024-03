La novità. Allenamenti di gruppo in palestra, Pierantoni e Dari lanciano il metodo "Trifit»

A Potenza Picena si propone un metodo innovativo e stimolante di dedicarsi al fitness. Si tratta del metodo Trifit, una soluzione che abbina i vantaggi dell’allenamento di gruppo che garantisce divertimento, coinvolgimento e motivazione a quelli dell’allenamento personalizzato, con particolare attenzione alle esigenze della singola persona.

Questo metodo è stato introdotto in Italia nel 2017 da Emanuele Gollinucci, docente della Functional training school di Rimini. L’allenamento in palestra diventa un’esperienza divertente perché ci si esercita in gruppi di massimo dieci persone, denominati miniclass, costantemente seguiti dal trainer. Nel 2020 Paola Pierantoni e Luigi Dari hanno preso in gestione una palestra a Potenza Picena e hanno messo in pratica gli insegnamenti ricevuti in anni di accurata preparazione professionale.

Quello di Pierantoni, prossima alla luarea in Scienze motorie, seguita da un master in chinesiologia, e Dari è l’unico centro Trifit in provincia di Macerata e visto il successo riscosso a Potenza Picena, da qualche tempo hanno portato le loro miniclass nella palestra della scuola elementare di Montelupone.