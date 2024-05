La novità annunciata. Il beach stadium fisso tutto l’anno. Salemi: "Saremo i primi in Italia»

Il beach stadium montato tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Il progetto, idea da tempo, diventa adesso un fatto concreto come annunciato ieri mattina in conferenza stampa sia dal club manager del Viareggio Beach Soccer Stefano Santini sia dall’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi. "Intanto siamo contenti di come è risbocciato il nostro “Matteo Valenti“ beach stadium, in una versione un po’ diversa rispetto al passato – commenta “il padrone di casa“ Santini – adesso è ancora più bello, con questo ampio nuovo palco tribuna vip dietro alla porta lato monte. Ci sono mille e cento posti a sedere in tribuna. Inoltre abbiamo eliminato tanta cartellonistica, avendo messo un maxi-schermo centrale che rimarrà fisso in ogni evento e sul quale gireranno a rotazione tutti i nostri sponsor, sia nazionali sia locali, che ringraziamo per il supporto e per la fiducia. Ovviamente, come sempre, lo stadio sarà ad ingresso libero e gratuito per tutti". Poi Santini va con l’annuncio: "Il nuovo piano degli arenili prevede che in questo tratto di spiaggia ci sia un impianto fisso tutto l’anno per gli sport da spiaggia. Nei prossimi mesi capiremo meglio il dà farsi. Sarà una corsa ad ostacoli ma ci siamo abituati...anche a superarli". Gli fa eco l’assessore Salemi: "A Viareggio saremo i primi in Italia ad avere un beach stadium sul mare per 365 giorni. In altri posti c’è già ma nell’entroterra. Sarà così possibile avere eventi tutto l’anno, ospitando nazionali per raduni e amichevoli anche invernali oltre che per un ampio ventaglio di ulteriori possibilità che porteranno indotto alla città a livello di turismo sportivo. Da decidere c’è ancora chi sarà il gestore (ma pare “scontato“ siano gli attuali proprietari del Bagno Flora, ndr) e chi si accollerà tutte le spese di gestione". "Intanto siamo fieri di riavere riportato il clou del beach soccer italiano qui da noi, con dirette tv su Dazn e con radio Kiss Kiss – ribadisce Salemi – l’amministrazione comunale voleva aprire la stagione balneare estiva così... e questa in un periodo come fine maggio ed inizio giugno è una nuova sfida per noi, portando tutte le squadre italiane di beach soccer, anche dell’Under 20 e del campionato femminile. Un grazie speciale poi va alla VBS per come porta il nome di Viareggio in giro per l’Italia e per il mondo. Sei giocatori di questa squadra erano in campo nell’ultima finale del Mondiale".

Presentato anche il calendario completo degli eventi di quest’estate 2024 al Flora Beach Village sul lungomolo viareggino dove il Memorial “Matteo Valenti” (giunto alla sua 19ª edizione) sarà quello principale: il torneo si svolgerà da lunedì 1 a martedì 9 luglio e vedrà protagoniste le squadre delle categorie Open, Under 18, 16 e 14, coinvolgendo centinaia di ragazzi uniti dalla passione per il beach soccer e dal ricordo di Matteo. In calendario poi altri tradizionali appuntamenti: “Carlo Romani” (14-16 giugno), “Summer Cup” (17-19 giugno) e “Carlo Da Valle” (19-21 luglio), oltre a competizioni di beach volley e di beach rugby.

Simone Ferro