La nuova disciplina Bacrama, uno sport di duello nato a Ferrara. Coppa d’Inverno alla palestra De Pisis

Si terrà domenica 28 gennaio - presso la Palestra De Pisis di viale Krasnodar la Prima Coppa d’Inverno di Bacrama, lo sport di duello nato a Ferrara.

Parliamo di una disciplina unica nella sua capacità di unire, a un’impostazione schermistica,

doti di controllo tipiche della giocoleria. In questi anni si è dimostrata un utile strumento per

la propriocezione del corpo, utilizzata nei contesti scolastici, ludici e adatta come propedeutica per altri sport. La Coppa d’Inverno sarà il primo ritrovo ufficiale siglato “Bacrama”, prima conosciuta come Uguale od Opposto, e richiamerà praticanti da diverse parti d’Italia. L’ultima competizione era stata il 9° Torneo Nazionale - tenutosi nel 2019 - che aveva visto il Campione in carica Matteo Sartori riconfermarsi per il secondo anno consecutivo, seguito sul podio da Filippo Passarini e Stefano Tortora.

"Bacrama sta vivendo un momento di rinascita – commenta Mattia Micai, ideatore dello sport – perché, grazie alla spinta di un direttivo rinnovato e molto dinamico, abbiamo dato vita a un evento che si andrà ad aggiungere al tradizionale Torneo Nazionale: un momento

importante di competizione, ma soprattutto di condivisione e incontro. Essendo uno sport

relativamente nuovo e poco diffuso, è fondamentale mantenere vivi i rapporti soprattutto con

chi è appassionato ma vive distante". Un ulteriore tassello per l’associazione Uastamasta Asd, che sta ampliando la sua portata nel ferrarese e non solo. Grazie infatti al supporto del Comune di Ferrara e della Uisp, è

attiva nelle scuole e in numerose manifestazioni del territorio, dove declina le potenzialità di Bacrama nel migliorare la conoscenza di se stessi e dell’altro, attraverso il confronto leale e

il rispetto reciproco. In questa prima edizione della Coppa d’Inverno, a partire dalle 14.30, chiunque potrà assistere alla gara o duellare con i presenti: sarà possibile a tutti, anche ai neofiti della disciplina, noleggiare un bacchio e mettere alla prova manualità, riflessi e capacità di lettura dell’avversario.