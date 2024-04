La partita. Sibe con la Enic Pino. Ma vale per l’onore

Anticipo al sabato per la Sibe Gruppo AF, impegnata oggi pomeriggio alle 18.30 al PalaCoverciano di via De Robertis, a Firenze, contro la Enic Pino. Una partita che poteva avere un significato forte se ai supplementari contro la Mens Sana giovedì scorso ci fosse stato un altro epilogo. A questo punto, con una classifica che impietosamente mette ai margini dei play off i rossoblù, non si può far altro che lottare per l’onore. Quell’onore richiesto a gran voce da coach Marco Pinelli, dopo la sconfitta con i senesi nell’ultimo turno.

All’andata, Pino Firenze si impose alle Toscanini col punteggio di 77-82, al termine di una gara con punteggio ad elastico e che i Dragons sembravano ad un certo punto aver già vinto. E’ stata quella gara che ha incrinato le certezze maturate in regular-season, peraltro già messe a dura prova dal brutto debutto nella seconda fase con Agliana. Pino Firenze è sempre in corsa per l’ultimo posto utile per accedere alla fase promozione (le due senesi, Costone e Mens Sana, insieme a San Vincenzo sono ormai imprendibili) e cercherà di fare il massimo per conquistare la vittoria davanti al proprio pubblico. I cinque più presenti in casa biancorossa fiorentina sono: Corradossi (top-scorer con 469 punti), Castelli, Forzieri (miglior marcatore da tre punti nella sua squadra con 60 triple realizzate), Landi e Santin. La stagione terminerà domenica 14 aprile alle Toscanini, quando i Dragons affronteranno Sancat Firenze. Queste le partite del penultimo turno di campionato: Pino-Dragons, Sancat-San Vincenzo, Mens Sana-Costone, Agliana-Sansepolcro. Classifica: Costone 20; Mens Sana 18; San Vincenzo 16; Pino Firenze ed Agliana 10; Prato e Sansepolcro 8; Sancat 6.

L.M.