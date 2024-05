La Polisportiva Cingoli. Giulioni eletto presidente

Appena concluso il quarto triennio da presidente, Gastone Corti ha deciso di non ricandidarsi: ora al vertice della Polisportiva Cingoli c’è Massimiliano Giulioni, indimenticati trascorsi da giocatore di pallamano. Corti è stato presidente dal 2009 per tre mandati consecutivi ognuno di tre anni, poi per uno il timone era passato a Simone Ciattaglia quindi (2021-24) lo ha sostituito. "Avrei voluto congedarmi – riflette Corti – dopo l’auspicata permanenza in Serie A Gold della Macagi Cingoli, prossimamente impegnata nei playout. L’assemblea sociale ha eletto il direttivo, un gruppo valido, dinamico e motivato da una nuova carica di entusiasmo Io rimango volentieri a disposizione. Se dovrò dare una mano non mi tirerò indietro".

Restano le molteplici soddisfazioni per l’andamento del triennio appena scaduto. "È stato molto intenso e impegnativo – sottolinea Corti – soprattutto durante la gestione della fase post-pandemia. Comunque le gratificazioni sono state davvero appaganti: abbiamo svolto un grande lavoro nei settori giovanili di pallamano maschile e di volley femminile, la promozione in A Gold di pallamano maschile è stata conquistata dopo aver terminato all’insegna dell’imbattibilità la stagione in A2 condotta sempre in testa".

Insomma, Corti lascia ma resta per asservire la sua lunga esperienza alla Polisportiva Cingoli. "È un sodalizio – precisa Corti – che merita la massima considerazione e il più robusto sostegno, affinché il futuro sia positivo, per premiare l’operatività dei responsabili e l’apporto di giocatori e giocatrici".

Gianfilippo Centanni