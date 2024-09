La preparazione inizia in spiaggia. Hockey, il Cgc comincia a sudare

È partita sulla spiaggia della Darsena la stagione 2024/25 del Cgc Viareggio di hockey. I giocatori della rosa per il riconquistato campionato di A1 si sono ritrovati mettere le basi di una stagione che dovrebbe essere di conferma nella massima serie. Le prime due settimane vedranno una doppia sessione, la mattina in spiaggia con il preparatore Carlo Giordano per la parte fisica; il pomeriggio al Palabarsacchi con Alessandro Cupisti per quella tecnica. Nella seconda parte del mese di settembre sono previste amichevoli per arrivare all’esordio di campionato nelle migliori condizioni. Il nuovo progetto, curato anche dal responsabile dell’area tecnica Nicola Palagi, punta a una crescita e a una progressiva autonomia del settore hockey, riavvicinando il pubblico viareggino.