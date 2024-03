La presentazione. "Cara gentilezza...» nel nome di Astori

La presentazione di un libro che parte da un bambino e che parla di gentilezza sarà anche l’occasione per un ricordo di Davide Astori. “Cara gentilezza ti scrivo” (Betti Editrice con i Libri di Mompracem), scritto da Gaia Simonetti, giornalista e ambasciatrice di gentilezza raccoglie la lettera di un bambino alla gentilezza, che immagina come una donna con le ali per volare in tutto il mondo. L’introduzione del volume è di Anna Astori, madre dell’indimenticato capitano viola, che racconta la gentilezza del figlio, che “aveva un sorriso per tutti”.

Il libro sarà presentato domani alle 17.30 alla Libreria Gioberti (via Gioberti). Moderatore il giornalista Paolo Caselli. Previsti anche gli interventi del giovane rapper di Lucca, Ramadon che ha scritto e musicato una canzone dedicata a DA13 e Beatrice d’Onofrio, giovane designer che ha realizzato le illustrazioni del libro.