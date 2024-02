La Rari Nantes corre da sola. Partita super anche a Padova. E’ l’undicesima vittoria di fila

C.S. PLEBISCITO PADOVA

7

R.N. FLORENTIA

14

C.S. PLEBISCITO PADOVA: G. Destro, G. Conte 3, M. Poletto, M. Tomasella, L. Leonardi 1, N. Levis, R. Gottardo 1, F. Robusto 1, R. Zocco, M. Baldassa, F. Macca’, D. Parisi 1, D. Biafora, T. Marotto. All. Rolla

R.N. FLORENTIA: G. Gioia, B. Lisi 1, M. Stocco 2, C. Di Fulvio 3, T. De Mey 1, M. Calamai 1, D. Borghigiani 1, G. Cardoni, G. Chemeri, N. Benvenuti 1, S. Sordini 4, G. Taverna, N. Cocca, C. Mancini. All. Minetti

Arbitri: Petraglia e Marrone

Parziali: 3-1, 0-5, 2-3, 2-5

Note: ammoniti il tecnico Rolla (P) nel secondo tempo e il tecnico Minetti (F) nel terzo tempo.

Prosegue senza pause la fuga solitaria della Rari Nantes Florentia nel girone nord della serie A2 maschile di pallanuoto, ancora imbattuta e a punteggio pieno (11 successi su 11) al vertice della classifica. Ieri, ultima giornata del girone di andata, la squadra di Luca Minetti ha confermato la leadership andando a vincere a Padova contro il Plebiscito col punteggio di 14-7 mantenendosi a +5 sul Bogliasco, anch’esso a segno nei confronti del Como. La partita si avvia in salita per i biancorossi che subiscono il ritmo dei padroni di casa che si portano sull’1-0 con Robusto, Sordini agguanta il pari ma il Plebiscito va ancora in gol con Conte e Parisi, e la prima frazione si chiude sul 3-1 per loro.

La Rari rientra in vasca trasformata, il gioco torna a essere fluido, i sincronismi perfetti e con un parziale di 5-0 (una tripletta di Sodini) si ristabiliscono le gerarchie. Il terzo e il quarto tempo sono più equilibrati ma la Rari ha ormai saldamente in mano il comando del gioco e se li aggiudica entrambi pur senza forzare. Dei biancorossi, oltre a Sordini (4 gol) e Carlo Di Fulvio (3) che hanno ormai preso confidenza col gol, da segnalare la concretezza della squadra e la prova del giovane portiere Gioia che sta diventando sempre più una sicurezza.

f.m.