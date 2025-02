La Rari Nantes di coach Posterivo affronta le Lions

Anticipo di campionato per la Rari Nantes. Alle 13,30 la formazione di Andrea Posterivo affronta la terza di campionato giocando a Napoli contro le Lions. Trasferta impegnativa per Veronica Perna e compagne che si trovano di fronte una squadra di qualità come quella campana.

Le vittorie con Parma e poi con Tolentino hanno portato entusiasmo a una squadra giovane e che si conferma in continuo crescendo. Rari Nantes senza problemia di formazione, ma con tanta voglia di continuare a stupire e lanciare le proprie giovani. "Ci troviamo di fronte ad avversaria temibile e come, tutte le squadre allenate da Barbara Damiani, è il giusto mix di tecnica e grinta – sottolinea coach Posterivo –, ma siamo pronti per vendere cara la pelle".

Le altre gare: Civitavecchia-Tolentino, Vis Nova Roma-Parma, Moie-Volturno.

La classifica: Civitavecchia e Rari Nantes Bologna 6; Napoli Lions e Volturno 4; Tolentino 3; Sport Center Parma, Vis Nova Roma e Moie 0.