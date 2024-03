LA RICORRENZA. Pisa Beach Soccer. Dieci anni di grande storia

Da 10 anni a questa parte, con lo sguardo rivolto ancora oltre l’orizzonte. Il Pisa Beach Soccer festeggia il suo decimo compleanno e lo fa ricordando i primi tempi della sua fondazione: "Ricordare il gusto di follia di quei primi giorni e l’idea di portare il pallone di Pisa sulla spiaggia. Le ipotesi colte nell’aria e la prima riunione tra Alessandro Donati, Francesco Cecchi, Dario Degli Esposti e Francesco Simonini - scrive la società nerazzurra -. Presto le persone coinvolte nel progetto sarebbero diventate 17, quelle presenti all’atto di fondazione della società. Nomi che ci hanno accompagnato per anni e volti ancora al nostro fianco, come quelli di Giovanni Puleo e Daniele Bonanni. E poi le vittorie, il titolo italiano e non solo: "Vittorie insperate e sogni sfumati sul più bello, le prime pagine dei giornali e momenti di riflessione. Perché guardiamo i trofei conquistati e rivediamo noi stessi, specchiandoci in tutto ciò che siamo stati e che ancora abbiamo una tremenda voglia di continuare a essere".