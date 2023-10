La risalita. Vittoria e pareggio. Verag Villaggio cresce

Una vittoria in extremis e un bel pareggio esterno rilanciano la Verag Villaggio. La lunga serie negativa è interrotta dai pratesi con il 5-4 inflitto alla Virtus Poggibonsi nel turno infrasettimanale, un successo agguantato in un finale concitato ma redditizio (in gol Cavallaro con una doppietta, Solazzo, Giannattasio più una autorete), e poi è arrivato anche il pari in rimonta sul difficile campo del Le Crete Rapolano: vantaggio con Allori, poi i padroni di casa ribaltano e vanno sul 3-1, ma Giannattasio e Chiappelli firmano il 3-3 in un finale in cui la Verag sfiora anche il successo. Nella classifica della serie C1, la squadra allenata da Begliomini risale a quota 7 punti, a dieci lunghezze dalla capolista Monsummano. E domani, per l’ottava giornata, si torna al Pala Keynes per sfidare la seconda della classe Versilia.

In serie C2, dopo sei giornate l’Atletico 2001 è secondo in classifica con 15 punti (guida l’Atletico Fucecchio con 16) dopo aver vinto, fra turno infrasettimanale e regolare, sul campo dell’Olimpia Pistoiese 6-1 e 8-2 contro il Limite e Capraia. Subito dietro in graduatoria ci sono altre due squadre pratesi a quota 12, ma la Timec nell’ultima giornata non è scesa in campo contro la Laurenziana per il maltempo. Due successi consecutivi invece per il No Sense: 7-6 in trasferta al Quartotempo Firenze e 4-1 all’Olimpia Pistoiese. Anche il San Giusto (che di punti ne ha 10) ottiene due vittorie in serie in altrettanti derby (6-4 con il Chiesanuova e 4-3 con La Querce) ma la società a sorpresa questa settimana ha esonerato l’esperto tecnico Gabriele Grandi arrivato in estate. Nella classifica del girone B più attardate le altre due pratesi: Chiesanuova a quota 7, La Querce a 6. Questo sarà il programma della settima giornata: Atletico Fucecchio-No Sense, Chiesanuova-Laurenziana, La Querce-Alfieri Campi, Limite e Capraia-San Giusto ed il derby d’alta quota Timec-Atletico 2001.

M.M.