La riunione di Ferrara Boxe. Sul ring la spunta Molaro

La riunione di Ferrara Boxe conferma il talento di Emanuele Molaro, che si aggiudica il derby con l’ottimo Hassen Atia (Padana Vigor) al termine del match più avvincente in assoluto. La Padana Vigor si consola col successo ai punti di Ousmane Ba contro Matteo Vannini (Av Boxing Team). Ferrara Boxe vince pure il derby al femminile, con Naike Toscano che supera Tetiana Omelchuk (Padana Vigor) dopo un incontro equilibrato che sarebbe tranquillamente potuto finire in parità. Restando in campo femminile, termina con un pareggio l’incontro tra Ludovica Ferrari (Ferrara Boxe) e Sonia Aouni (Molonlabe), mentre Elena Zanetti (Ferrara Boxe) si deve arrendere di fronte ad Elena Zanotto (Boxe Albignasego). Pareggiano Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe) ed Emanuele Malavasi (Boxing Club Bologna), così come Simone Grotti (Ferrara Boxe) e Devid Pazzagli (Av Boxing Team). Ma il verdetto non rende merito alla prestazione di Grotti, tra i migliori giovani pugili del maestro Croce. Tra gli atleti di Ferrara Boxe si registrano le vittorie di Victor Ciobu e Denys Bertatskyy rispettivamente contro Esam Lamrabet (Av Boxing Team) e Manfredi De Vito Piscicelli (Boxing Club Bologna). Nel prossimo weekend, sabato e domenica a partire dalle 16, la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306 ospiterà le fasi finali di un torneo regionale Elite al quale parteciperanno alcuni tra i migliori pugili dilettanti dell’Emilia Romagna.

s.m.