La Santo Stefano in Champions

Oggi e domani a Meda si disputerà un girone di ferro della Champions Cup di basket in carrozzina. Del raggruppamento fanno parte i tedeschi del Lahn-Dill, la Briantea 84 Cantù, gli spagnoli di Gran Canaria, i francesi del Meaux e la Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza Picena. "È un girone molto impegnativo – ammette il tecnico dei portopotentini Roberto Ceriscioli – e farne parte è un onore per noi. Siamo molto concentrati sull’appuntamento e daremo il massimo per puntare in alto".

Quali squadre del girone godono dei favori del pronostico per passare il turno? "Certamente il Lahn-Dill e la Briantea 84 sono tra i favoriti, ma noi abbiamo quello che serve per disputare un ottimo girone e caleremo tutte le nostre carte. Il palcoscenico europeo è prestigioso e noi siamo pronti per ben figurarci".

La Santo Stefano Kos Group è la detentrice della Eurocup 1 e a Meda proverà a confermarsi protagonista a livello continentale.

La prima partita dei rivieraschi si gioca oggi alle 13.30 contro la Briantea 84 Cantù, la seconda alle 18 contro il Lahn-Dill; domani, i ragazzi di coach Ceriscioli si confronteranno alle 9 con la Gran Canaria, alle 13.30 con il Meaux. Le prime due classificate nel girone, proseguiranno nella Champions Cup, la terza andrà in Eurocup 1, la quarta in Eurocup 2, la quinta sarà fuori dai giochi europei.