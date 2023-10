La Santo Stefano Kos Group domina a Roma

Successo strameritato della Santo Stefano Kos Group sul parquet della Santa Lucia Roma: 100-29 il punteggio conclusivo in favore dei cestisti di coach Roberto Ceriscioli, apparsi in ottime condizioni fisico-tecniche. I pronostici davano favoriti gli adriatici ma le dimensioni del risultato hanno superato le più rosee aspettative. Ceriscioli parla così della partita romana: "L’aspetto positivo – dice l’allenatore – è che siamo riusciti a mantenere alto il livello di concentrazione ed intensità con tutti i giocatori entrati in campo. Abbiamo provato diversi quintetti e movimenti preparati in allenamento. I nuovi arrivati hanno dimostrato le loro qualità che torneranno utili fin dalla prossima gara. Detto questo, comunque, dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare sodo". Il match di Roma ha visto De Miranda come il miglior realizzatore (26 punti), seguito da Giaretti (19). Ecco lo score della squadra portopotentina a Roma: De Miranda 26, Giaretti 19, Buso 13, Tanghe 10, Bedzeti 9, Barbe 8, La Terra 8, Raimondi 5, Veloce 2, Ramos. Ora si pensa a domenica quando al PalaPrincipi arriverà la Gsd Porto Torres.