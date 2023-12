La Sba cade a Quarrata. Evangelisti mastica amaro

Sconfitta in terra pistoiese per l’Amen Bc Servizi Arezzo, che tiene per tre quarti di gara prima di arrendersi 79-68 al CLS Quarrata. Inizio equilibrato nei primi minuti, quando la Sba risponde colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa, guidate da un Tiberti in grande spolvero. I canestri di Iannicelli valgono però il sorpasso alla prima sirena (19-20). Nel secondo quarto gli amaranto riescono a conquistarsi anche sette punti di vantaggio sul 19-26 grazie a un parziale di 6-0, ma nel finale di frazione le percentuali al tiro si abbassano e i locali rimontano e sorpassano con due triple di Regoli e Calugi che valgono il 36-33 per Quarrata all’intervallo. Al rientro in campo le difficoltà in fase realizzativa dell’Amen BC Servizi continuano e favoriscono l’allungo dei pistoiesi con Tiberti ancora sugli scudi a punire la difesa aretina. Arezzo segna solamente 20 punti nei 20 minuti centrali della gara, fattore che risulterà decisivo. Nell’ultimo quarto, la squadra di Evangelisti reagisce ma, come all’andata, sono tre triple di Antonini a mettere ko gli amaranto.

La Sba scivola anche a -16, prima di trovare una nuova reazione grazie ad alcuni recuperi difensivi. Quarrata però non si fa sorprendere nei minuti finali portando a casa il successo. Mercoledì turno infrasettimanale con l’ultima partita del 2023 che vedrà arrivare, alle 21 al PalaEstra "Mario D’Agata", il Cecina capolista, ferito dalla sconfitta interna con il fanalino di coda Castelfiorentino.

Luca Amorosi