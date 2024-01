La scuderia Evan Bros scalda i motori: "Ora siamo pronti per il debutto"

Poco più di tre settimane e torneranno a rombare i motori del Mondiale SuperBike. Fervono i lavori di preparazione e i test, in vista della partenza di tutto il materiale per l’Australia dove verrà inaugurata la nuova stagione nell’ultimo weekend di febbraio. La scuderia ravennate Evan Bros è pronta a dare battaglia per tornare ai vertici, dopo i due Mondiali vinti e i secondi posti rimediati nelle ultime stagioni. Il 2023 è stato un po’ di sofferenza, con diversi cambi di pilota ma il 2024 si annuncia interessante: alla corte di Fabio Evangelista è arrivato l’esperto pilota francese Valentin Debise che si è ben comportato nei primi test, a fine dello scorso anno, ma meglio ancora durante lo scorso fine settimana con tre giorni sull’Andalucia Circuit, prenotato soltanto da Evan Bros, cui si è aggiunti il team ducatista D34G di Davide Giugliano che ha come punta di diamante Oli Bayliss, figlio del fenomenale Troy, tre volte campione del mondo proprio in SuperBike.

Nelle ultime due giornate, poi, si è aggregato anche il team olandese Ten Kate, col riminese Stefano Manzi, ormai uno dei piloti di riferimento del paddock della SuperSport. "Il meteo è stato favoloso – ricorda lo stesso team principal, Fabio Evangelista – per tutte le giornate, con quasi 30 gradi e la possibilità di lavorare molte ore. Siamo stati davvero contenti di quanto fatto, prima nella preparazione, poi nei giri in pista. Debise si è dimostrato molto professionale e molto concentrato, con una costanza importante nel passo gara: inoltre in 150 giri non ha mai commesso un errore vero e proprio. Ora ci saranno gli ultimi test proprio a Phillip Island, nei giorni precedenti l’inizio del Mondiale 2024". Molto soddisfatta anche l’anima tecnica del team ravennate, ovvero il suo direttore tecnico, Mauro Pellegrini: "Siamo soddisfatti di quanto raccolto: dopo il primo approccio a Jerez questo è stato il primo test con Valentine, e le risposte sono state positive: i tempi sono stati interessanti, sia sul singolo giro che sul passo, e sul piano della metodologia di lavoro abbiamo intrapreso subito la strada giusta. È presto per capire quale sia il nostro livello, ma siamo partiti bene e questo è molto importante".

Molto soddisfatto anche il centauro francese: "È stato un test utile, sotto diversi punti di vista – dice Debise –. Inizialmente ho dovuto prendere le misure a moto e squadra, cercando di fornire le indicazioni nel modo più chiaro possibile e di ascoltare appieno i consigli. Giorno dopo giorno le prestazioni sono migliorate, lavorando su tanti diversi aspetti della moto. Sono riuscito a trovare un buon assetto e a far segnare buoni tempi: ora ci attendono i test a Phillip Island, dove sistemare gli ultimi dettagli in vista del debutto".

Ugo Bentivogli