La serie A1 inizia sotto i migliori auspici. Le farfalle della Motto volano già alte

La serie A1 si apre con un superlativo secondo posto per la Raffaello Motto, vicinissima alla vincitrice Fabriano. Nella prima prova del massimo campionato a squadre di ginnastica ritmica disputata al Palatricalle di Chieti, la società viareggina totalizza 133.050 punti (contro i 134.250 delle marchigiane): un risultato che rispecchia l’ottima prestazione di gruppo e che avvalora il meticoloso lavoro degli ultimi mesi in avvicinamento a questo appuntamento fatto dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti.

Lazzeri, la Motto ha confermato subito di essere ai massimi livelli della ritmica...

"Ci tenevamo a cominciare bene: eravamo fiduciosi alla vigilia, perché le ragazze si erano preparate al meglio, grazie anche al prezioso apporto dell’allenatrice Silvia Nicolini e della coreografa Beatrice Paoleschi, ma ovviamente occorreva attendere il responso della pedana per confermare questa sensazione".

Vi aspettavate di più del secondo posto?

"Accogliamo questo secondo posto con immensa soddisfazione, perché non era affatto scontato. È un risultato di prestigio, non dobbiamo sminuirlo".

Adesso che cosa vi attendete?

"Le prossime due prove saranno altrettanto difficili, noi cercheremo di ripeterci sapendo di poter essere competitivi a prescindere dalle scelte relative alla formazione e all’assegnazione degli attrezzi".

La Motto ottiene il miglior punteggio in 2 attrezzi su 4: la tedesca Darja Varfolomeev, campionessa del mondo in carica, ottiene uno strabiliante 37.200 alle clavette, confermando una volta di più il suo enorme talento; Chiara Badii compie un exploit al nastro (31.550 punti). Sofia Sicignano (31.800 alla palla) e Chiara Puosi (32.500 al cerchio) completano positivamente la prova della formazione guidata dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti.

Serie B. Note liete per la Motto giungono anche dalla serie B, dove Isabel Puccinelli contribuisce al primo posto della Falciai Arezzo (con cui disputa il campionato in prestito, come Martina Bonuccelli con Evoluzione Danza, Ester Lena con Iris Firenze e, in A2, Sofia Ponticelli con Forlì).

Nella classifica generale la Motto è seconda con 27 punti, dietro Fabriano (30) e davanti a Udinese (25). Le due successive prove sono in programma a Forlì (2 marzo) e Fabriano (due settimane più tardi). Le prime 6 società si qualificano per la Final Six del 6 e 7 aprile che assegnerà lo scudetto.

Red.viar.