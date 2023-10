La sfida alle 18. Grande basket alle Toscanini. I Dragons affrontano la Folgore

Serata di grande basket oggi dalle 18 alle Toscanini. I Dragons ospiteranno la Folgore Fucecchio. Per la Sibe Gruppo AF Prato l’obiettivo è prolungare il momento positivo che li vede in testa alla classifica dopo tre vittorie su tre incontri disputati, pur sapendo che la strada verso il salto di categoria è lunga. "Vogliamo continuare così: abbiamo le carte in regola per farlo e siamo reduci da una settimana importante per carichi e impegno, ma ci vuole attenzione – commentano Marco Pinelli e Marco Gabbiani, allenatore e vice allenatore dei Dragons -. Fucecchio ha dimostrato le sue qualità in questi primi incontri: se messa in ritmo è una squadra capace di far male a chiunque, ed è pericolosa in contropiede. Hanno qualità e giovani interessanti, uniti a giocatori fuori categoria come Lafitte". Anche Lorenzo Berni, uno dei grandi ex della partita, mette in guardia i pratesi: "È la prima volta che mi troverò da avversario la Folgore e sarà un po’ strano - aggiunge -. Sono legato a tutti, ma in campo sarà battaglia".