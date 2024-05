La sfida in Australia. Petrucci e Ciregia protagonisti all’Ironman di Port Macquarie

In giro per il mondo gli atleti della Asd Triathlon Grosseto riescono ad ottenere risultati soddisfacenti. Guido Petrucci e Riccardo Ciregia si sono distinti nella difficile competizione Ironman a Port Macquarie, in Australia, situata nel New South Wales, che ha visto alla partenza oltre mille atleti. La gara è iniziata con la frazione di nuoto, una sfida di 3,8 km nel fiume Hastings River con temperatura 20 gradi: sia Guido che Riccardo hanno mostrato una notevole resistenza facendo registrare il tempo di 1 ora e 25 minuti ciascuno. Quindi è stata la volta della frazione di ciclismo su di un percorso impegnativo di 180 km caratterizzato da un tratto di 300 metri con una pella maratona di 42 chilometriendenza del 20%. Alla fine strem Guidoati, ma soddisfatti della loro prestazione Guido e Riccardo hanno chiuso la frazione con il tempo di 6 ore e 28 minuti e 6 ore e 58 minuti. L’ultima fase, quella della maratona di 42 chilometri, caratterizzata da notevoli dislivelli, I due atleti grossetani l’hanno chiusa con il tempo di 5 ore e 26 minuti (Guido) e 5 ore e 47 minuti (Riccardo). Al termine della gara Petrucci ha impiegato 13 ore e 35 minuti mentre Ciregia 14 ore e 26 minuti per Riccardo. Davvero una bella soddisfazione per il team del presidente Riccardo Casini.