LA "SGAMBATA». Partenza dalle 7.30 alle 8.30 dalla "sagra»

Partenza dalle ore 7.30 alle 8.30 (ma saranno aspettati anche i ritardatari), dalla zona sagra di Antraccoli, vicino alla chiesa (tante le aree adibite a parcheggio). Iscrizioni la mattina stessa. Le quote: 3 euro iscritti al trofeo "Lucchese" e 3.50 euro per i non tesserati, con pacco gara e abbondante ristoro finale. Per i gruppi sportivi, coppe, trofei e targhe dei numerosi memorial intitolati a chi ha dato e fatto crescere i Marciatori Antraccoli. Quattro i percorsi: 3-7-14-18 chilometri. Servizio ambulanza con medico e defibrillatore a bordo.