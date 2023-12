La solidarietà scende in pista: "Semplicemente grazie"

Sabato scorso presso l’autosalone Punta Tacco di Maranello si è svolta la cena dedicata a tutti club, piloti ed i volontari che hanno aiutato a realizzare Motori in Festa, una vera e propria manifestazione per amanti dei motori tenutasi all’autodromo di Modena domenica 12 novembre 2023 sotto l’organizzazione del Club Motori di Modena – Modena Corse. Una serata che ha abbracciato la passione per l’automobilismo con l’ospitalità e la tradizione culinaria. Il tema – slogan della serata è stato "semplicemente grazie", come ha ricordato il presidente del Club Motori di Modena Alessandro Rasponi, ringraziando Pietro Ferrari, deus ex machina dell’evento, l’autodromo di Modena, i commissari, il consiglio direttivo del club geminiano, che ormai da circa vent’anni coniuga l’organizzazione di eventi con progetti sociali, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, il presidente Aci Modena Vincenzo Credi ed i campioni automobilistici Andrea Bertolini, Sergio Campana ed Edo Varini, il Circolo della Biella rappresentato da Francesco Vigarani, Scuderia Belle Époque e Monica Zanetti ed altre associazioni che si sono distinte.

Toccante il ricordo delle spedizioni dei volontari del club a Faenza ad aiutare le popolazioni romagnole colpite dall’alluvione sotto il coordinamento di Giancarlo e sua nipote Elena Minardi. Oltre a spalare il fango, i membri della Modena Corse hanno raccolto una somma totale di circa 10.000 euro, destinati prevalentemente ad enti ed associazioni, ricevuti sotto forma di donazioni volontarie la cui rendicontazione è stata fornita ai benefattori. "Ci ha avete messo il cuore – ha commentato Elena Minardi – vi ringrazio". Sempre fra le iniziative per il sociale, Pietro Ferrari ha ricordato il progetto "Corri in pista non in strada", in cui gli studenti della Città dei ragazzi, istituto professionale di Modena corso riparatori, sotto la guida di Renzo Ghelfi ha preparato una Fiat 600 per correre in pista.

"È un progetto utile, valido – ha spiegato Renzo Ghelfi – cerchiamo di mettere gli studenti sulla retta via". "L’idea è quella di far sfogare la passione in pista non in strada – gli fa eco Ivan Mazzoli che ha collaborato per la riuscita tecnica – siamo partiti da un’auto stradale con gli studenti che possono preparare e migliorare la vettura. In questo modo è anche possibile dare uno sbocco professionale, al momento unico nel suo genere". Altra iniziativa che ha riscosso grande successo al debutto proprio a Motori in Festa il progetto "Quota rosa", ossia l’avvicinare le donne all’automobilismo facendole girare in pista con una vettura dedicata e con un tutor. Infine la parte più importante è stata la consegna degli assegni, ricavati dall’evento di Motori in Festa, a favore di associazioni a vocazione sociale: Equilandia; Aseop Casa di Fausta; AiSla Modena; Lilt. Ad ognuno dei quattro enti il Club Motori di Modena ha donato un assegno di 1.880 euro, rispettando la propria filosofia di unire la passione per i motori con il sociale. "Questo 2023 ci ha visti impegnati in quarantasei eventi – ha concluso Pietro Ferrari – richiedendo un notevole sforzo, ma non ci vogliamo fermare e nel 2024 speriamo di poter allestire altri eventi che mancano sul territorio".

Giampaolo Grimaldi