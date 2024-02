La squadra sta prendendo volto. Lenergy Pisa Beach Soccer, nuovi colpi

I fratelli Marinai faranno parte del Lenergy Pisa Beach Soccer anche nella stagione 2024. Altra doppia conferma quindi per la squadra pisana. Stefano Marinai, in forza alla squadra nerazzurra dal 2018 è stato tra i protagonisti protagonista del ciclo vincente, il laterale classe ’93 in bacheca vanta 1 Euro Winners Cup, 3 scudetti, 3 Coppe Italia e la Supercoppa Italiana vinta la scorsa stagione. Così Stefano Marinai: "Nonostante i numerosi cambiamenti, rimango a Pisa per la voglia di continuare a giocare con questa maglia e per il legame con le persone che la rappresentano. Al Lenergy Pisa sono legato e questo ha fatto la differenza. Ci aspetta una stagione di ricostruzione, da affrontare fin da subito nel modo giusto. Non ci poniamo né obiettivi né limiti, quindi vedremo quel che sarà".

Simone Marinai, laterale classe ’88 è invece alla seconda stagione consecutiva in maglia nerazzurra. Marinai rimane all’ombra della torre pendente per apportare esperienza al gruppo e proseguire una carriera già impreziosita da un ricco palmarès: 1 Euro Winners Cup, 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, oltre all’europeo e ai 2 Giochi del Mediterraneo conquistati in nazionale. Queste le parole di Simone Marinai: "Le motivazioni sono le solite dello scorso anno, quando sono arrivato a Pisa in cerca di nuovi stimoli e per giocare con mio fratello gli ultimi anni della mia carriera. La squadra è fatta per giocarsela in ogni competizione, dovremo pensare un passo alla volta per arrivare più in alto possibile".

Nel frattempo Matteo Marrucci, allenatore protagonista delle ultime vincenti stagioni del Lenergy Pisa BS, è stato inserito nel Technical Study Group, la squadra tecnica della FIFA incaricata di assistere a tutte le 32 gare dei Mondiali di Beach Soccer in programma in questi giorni a Dubai e di fornire un’analisi tecnica, tattica e fisica completa dello svolgimento del torneo. Sarà sotto la supervisione di Arsène Wenger.

Michele Bufalino