La stagione indoor. PistoiAtletica 1983 in evidenza. Ottimo secondo posto di Pollicino

È partita nel weekend la stagione indoor per gli atleti del settore assoluto della PistoiAtletica 1983 targata ChiantiBanca. E sono già arrivati diversi risultati interessanti in attesa che la stagione entri nel vivo nelle prossime settimane.

I migliori risultati tecnici sono arrivati da Padova, dove Niccolò Pollicino è arrivato 2° nei 200 m con 22.47, suo 2° miglior tempo indoor in carriera, corso in 3° corsia, sicuramente non l’ideale per le sue caratteristiche fisiche. Molto bene anche Jurghen Gjura con 23.25, vicinissimo al PB outdoor. Nel triplo 14.10 m per Alessio Geri, PB indoor. Staccano il pass per i Campionati Italiani di categoria gli allievi della 4×200 m con Mattia La Montagna, Matteo Squarcini, Andrea Bonvicini e Milo Allori che corrono in 1:34.65: tutti e quattro torneranno in pista ad Ancona nel weekend dell’8 e 9 Febbraio.

Molti biancoverdi in pista a Firenze nel rettilineo dello stadio Ridolfi. Nei 60 m Zeno Salvadori è 5° nella finale A con 7.13 (7.12 la batteria, nuovo PB), Giacomo Bonvicini vince la finale C con 7.20 (7.24 in batteria). Bene anche Gabriele Sichi al PB con 7.32, netto miglioramento per Cosimo Salvadori che corre in 7.47, poi 7.57 per Massimiliano Maestripieri, 7.67 per Luca Bovani, 7.70 per Ulisse Muzzica, neoarrivato dalla collaborazione con l’Atletica Borgo a Buggiano, 7.72 per Domenico Barone e 8.02 per Jacopo Landucci.

Nei 60 hs ha esordito con l’altezza ad 1 m della categoria junior Cosimo Salvadori con 9.00, primo escluso dalla finale con lo stesso tempo dell’ultimo qualificato. Nei 60 m femminili 8.21 per Federica Pelagatti, fuori dalla finale per soli 2 centesimi, 8.30 per Eleonora Tesi, 8.76 per Marta Ricci, 8.84 per Matilde Benedettini, 8.87 per Ginevra Lassi ed Annachiara Capecchi, 9.03 per Chiara Piccione e 9.06 per Carlotta Mangia.