La stagione italiana si apre nel segno di Pesaro. Sofia Minardi d’argento nelle bocce di precisione

Tre podi di assoluto prestigio per gli atleti della provincia di Pesaro nel primo special event stagionale della stagione italiana delle bocce. Si tratta del circuito delle gare di maggior prestigio e con il montepremi più ricco che vede sfidarsi i primi delle classifiche nazionali (16 del settore maschile, 8 di quello femminile e 8 di quello juniores). Il primo appuntamento è andato in scena domenica 11 febbraio a Brescia, sui campi della Bocciofila Arcos. Per la provincia sono arrivate tre medaglie: quella d’argento di Sofia Minardi (Metaurense Calcinelli) nel tiro di precisione juniores dietro il lombardo Luca Domaneschi. Per Sofia una conferma della leadership nella specialità dopo il successo di due anni fa nei campionati italiani juniores femminili. Medaglia di bronzo invece per Chiara Gasperini (Lucrezia) nella gara seniores femminile. Per la Gasperini, già campionessa europea a squadre, un’altra conferma. Bronzo nella gara juniores anche per Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano). La Necchi, campionessa italiana juniores nel tiro di precisione, sta vivendo un’ottima stagione.

l.d.