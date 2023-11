La stagione. Prato ok, Tushe giù

Una vittoria e una sconfitta per le pratesi della pallamano nazionale in questo fine settimana. A vincere è stata la Pallamano Prato, che è andata ad espugnare il campo del Derthona. A Tortona la squadra allenata da Massimo Di Vita si è imposta per 31-29 al termine di una partita molto combattuta nel quale però è sempre stata in grado di mantenere il comando delle operazioni (il primo tempo si era concluso 17-14 per Pozzi e compagni). Questo il tabellino dei pratesi: Giacomo Messeri, Nicotra, Liccese 8, Francalanci 6, Panzani, Jelassi, Pukri 1, Moretti, Andrea Fratini 7, Colò 1, Pommerening 2, Pozzi 1, Gnip, Alberto Fratini 5, Dentico. Dopo quattro giornate del campionato di serie A2 Bronze girone B maschile, la Pallamano Prato ha 4 punti come Tavarnelle, Follonica e Modula Casalgrande. Al comando ci sono Bologna United e Modena con 6, mentre in coda ci sono Derthona e Marconi Jumpers con 2. Sabato a Prato la squadra di Di Vita riceverà la visita proprio di quest’ultima formazione.

Sconfitta invece per la Gruppo AF Tushe Prato nel recupero della prima giornata della serie A2 girone C femminile. Le ragazze allenate da Valentina Megli sono state battute per 27-24 dalle padrone di casa del Chiaravalle, che grazie a questo successo si sono portate in testa alla classifica con 4 punti, contro i 2 delle pratesi. Le marchigiane hanno avuto la meglio nelle battute finali anche grazie a qualche errore di troppo della Gruppo AF Tushe. Questa la squadra schierata a Chiaravalle: Micotti M., Amerighi 3, Gurra 1, Della Maggiora 4, Niccolai, Grassi, Blaj, Rubbino 5, Saccenti 2, Del Bono, Rossi 1, Martinelli 4, Ucchino 4, Bartalucci, D’Avossa. E questa è la classifica: Chiaravalle 4 punti; Gruppo AF Tushe Prato, Euromed Mugello, Canerano e Conversano 2; Flavioni Civitavecchia 0.

M.M.