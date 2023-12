La storia della nuotatrice. “Una luce nell’acqua“ . Bergamo presenta l’autobiografia di Gilli

Questo pomeriggio alle ore 17.30, a Bergamo, la pluricampionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli presenterà il libro autobiografico “Una luce nell’acqua. Dalle difficoltà nella malattia alle vittorie nel nuoto e nella vita” edito da lab DFG e scritto a quattro mani con Mauro Giorgini e con i contributi di Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, e di Roberto Valori, Presidente Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

La giovanissima “Wonder Gilli” (classe 2001, di Moncalieri) è un esempio meraviglioso di forza, tenacia e talento, dentro, ma soprattutto fuori dalla piscina: affetta dalla malattia di Stargardt, che le ha fatto progressivamente perdere la vista, si è avvicinata al nuoto da piccolissima e non si è mai fermata, collezionando medaglie e record europei e mondiali (tra gli ultimi 5 podi a Tokyo 2020 e 6 alle Para Swimming World Championships a Manchester questa estate). E ora si allena per un nuovo traguardo: Parigi 2024.

Ma non solo sport. Carlotta Gilli studia psicologia, fa parte della squadra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e si impegna per promuovere iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare come ambasciatrice Fondazione Telethon, e per sostenere progetti per aiutare l’ambiente e le persone più fragili come madrina dell’iniziativa “Campioni Ogni Giorno”.