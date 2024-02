La strada di Zocchi. "Un momento che ci sta. Ne usciremo con il lavoro»

Una sconfitta diversa dalle precedenti. Se già nell’immediato dopo partita Canzi e i suoi uomini avevano definito eccessivo per il Pontedera l’1-2 con la Torres, al coro si aggiunge il direttore sportivo Moreno Zocchi: "Si sono d’accordo anche con quanto detto da Marcos (Espeche, ndr), perché è una sconfitta diversa dalle altre. Non solo avremmo meritato molto di più, ma in generale la prestazione è stata migliore rispetto agli altri ko. Certo, non dobbiamo dimenticarci gli errori che abbiamo commesso e di tenere le cose buone, ma accanto a questo dobbiamo continuare a lavorare sulla fase difensiva per evitare qualsiasi disattenzione, anche minima, perché ci causa sempre grossi problemi".

Se nel riavvolgere il nastro sul match di venerdì viene fuori che i due gol ospiti sono arrivati su altrettanti errori dei singoli, Zocchi mette subito l’alt: "Se andiamo a cercare l’errore singolo, sbagliamo. Dietro a questo periodo di flessione c’è un problema di squadra ed è la squadra che ne uscirà tutta insieme. Succede a tutte le squadre di avere dei periodi negativi, e nel nostro girone, tranne il Cesena, tutte li hanno avuti. L’essenziale è uscirne nel minor tempo possibile e con meno danno possibile e l’importante, ciò che fa la differenza, non è quello che succede, bensì come si reagisce. Abbiamo concluso tante partite contenti per prestazioni e risultati, bisogna ritornare a fare questo". E il lavoro per il prossimo impegno riguarda la trasferta di Pesaro, contro la Vis, da un mese e mezzo nuova casa di Ciccio Nicastro. "Nicastro è stato con noi un anno e mezzo – osserva il direttore sportivo granata – lui ha dato tutto al Pontedera e il Pontedera ha dato tutto a lui. E’ stata una bella storia ma ormai è finita. L’ultima riflessione di Zocchi è sui fischi alla squadra: "Da chi ci è stato vicino nei momenti delle vittorie accettiamo le critiche in questo momento che le cose non stanno andando come dovrebbero. I giocatori però in ogni momento cercano di dare tutto, a volte ci riescono bene, altre volte meno".